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Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2020 09:58 | Son Güncelleme

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs yayılmaya devam ederken bir gün içinde ölenlerin sayısı da arttı.

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

Avrupa'da en fazla vakanın olduğu İtalya da önlemlerini sıkılaştırdı.Çin'de yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Çin Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada bir gün içinde 150 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Bir gün içinde şimdiye kadar bu kadar kişinin ölmediği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de virüsün tespit edildiği kişilerin sayısının 77 bine ulaştığını açıkladı. Çin genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 442'ye çıktı.

Virüsün yayıldığı ülkeler arasında Güney Kore'de ise salgın daha da hızlı yayılmaya başladı. 161 kişide daha virüs tespit edildi. Böylece yedi kişinin koronavirüsten öldüğü Güney Kore'de virüsün bulaştığı kişilerin sayısı da 763'e ulaştı.

Avrupa ülkelerinde ise virüsün en fazla yayıldığı ülke İtalya. 150'nin üzerinde kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkenin kuzeyinde Milano yakınlarındaki Lombardiya bölgesinde görülen virüs nedeniyle yaklaşık 10 kasabanın giriş çıkışları kapatıldı. Yaklaşık 50 bin kişinin olduğu Lombardiya ve Veneto'nun karantinaya alınacağı duyuruldu. Virüsün ilk olarak 38 yaşındaki bir erkek üzerinden yayıldığı tahmin ediliyor. Söz konusu kişiye virüsün Çin'e seyahat eden bir arkadaşı üzerinden bulaştığı ancak arkadaşında virüsün tespit edilmediği belirtildi.

Venedik'te okullar, üniversite ve müzeler tatil edildi. Salı gününe kadar devam etmesi planlanan Venedik Karnavalı da yarıda kesildi. Şimdiye kadar İtalya'da virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından üç kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü salgının Çin dışındaki yayılma hızına karşı uyarıyor. Birçok kişiye Çin'e seyahat etmeden ya da virüs tespit edilen bir kişiyle temasta bulunmadan da virüs bulaştığına dikkat çekildi.

dpa, Reuetrs/GA,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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