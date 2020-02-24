Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

Avrupa'da en fazla vakanın olduğu İtalya da önlemlerini sıkılaştırdı.Çin'de yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Çin Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada bir gün içinde 150 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Bir gün içinde şimdiye kadar bu kadar kişinin ölmediği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de virüsün tespit edildiği kişilerin sayısının 77 bine ulaştığını açıkladı. Çin genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 442'ye çıktı.

Virüsün yayıldığı ülkeler arasında Güney Kore'de ise salgın daha da hızlı yayılmaya başladı. 161 kişide daha virüs tespit edildi. Böylece yedi kişinin koronavirüsten öldüğü Güney Kore'de virüsün bulaştığı kişilerin sayısı da 763'e ulaştı.

Avrupa ülkelerinde ise virüsün en fazla yayıldığı ülke İtalya. 150'nin üzerinde kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkenin kuzeyinde Milano yakınlarındaki Lombardiya bölgesinde görülen virüs nedeniyle yaklaşık 10 kasabanın giriş çıkışları kapatıldı. Yaklaşık 50 bin kişinin olduğu Lombardiya ve Veneto'nun karantinaya alınacağı duyuruldu. Virüsün ilk olarak 38 yaşındaki bir erkek üzerinden yayıldığı tahmin ediliyor. Söz konusu kişiye virüsün Çin'e seyahat eden bir arkadaşı üzerinden bulaştığı ancak arkadaşında virüsün tespit edilmediği belirtildi.