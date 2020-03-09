HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3122’ye yükseldi

Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3122’ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2020 07:00 | Son Güncelleme

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122’ye çıktı.

Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3122’ye yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 40 yeni vaka tespit edildi.

Bununla birlikte ülkedeki toplam can kaybı 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 122’ye yükselirken, Kovid-19 vakası da 80 bin 735’e ulaştı.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 421’e, müşahede altındaki kişilerin sayısı da 20 bin 146’ya gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 58 bin 600’e yükseldi.

Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong’da 114’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Ayrıca Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca "ithal"olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte 4 artarak 67’ye yükseldi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
Suudi Arabistan'da eğitime koronavirüs engeliSuudi Arabistan'da eğitime koronavirüs engeli
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
Anahtar Kelimeler:
çin Kovid-19 yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Skandal karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Skandal karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Aylık gelirini açıklayınca gündem oldu

Aylık gelirini açıklayınca gündem oldu

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Diğer Haberler
Kuzey Kore’den Doğu Denizi’nde yeni füze denemesi

Füzeler peş peşe ateşlendi

100 yaşındaki Çinli koronavirüsü yendi

100 yaşındaki Çinli koronavirüsü yendi

Suudi Arabistan'da eğitime koronavirüs engeli

Suudi Arabistan'da eğitime koronavirüs engeli

Mısır'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Mısır'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina'da da koronavirüs çıktı

Ülke şokta! Kara Kuvvetleri Komutanı da koronavirüse yakalandı

Son dakika: İtalya'da koronavirüs kabusu! 133 kişi daha hayatını kaybetti

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.