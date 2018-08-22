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Çin'de Kurban Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 05:09 | Son Güncelleme

Türkiye'den bir gün sonra Kurban Bayramını idrak eden Çinli Müslümanlar camilere akın eti

PEKİN (AA) - Kurban Bayramı'nı Türkiye'den bir gün sonra kutlayan Çinli Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Başkent Pekin’de kentin en eski ve büyük camilerinden biri olan Niucie Camisi'nde bir araya gelen Çinli Müslümanlar bayram namazı için saf tuttu.

Aile ve dostlarıyla bu mübarek günün sevinç ve heyecanını yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kıldı ve bayramlaştı. Bayramın birinci günü kurbanlık satışlarının devam ettiği Pekin’de bazı Çinli Müslümanlar da kurbanlıklarını camiden temin etti.

Namazın kılınmasının ardından kurbanlıklar görevliler tarafından kesildi.

Sultan II. Abdülhamid döneminde yaptırılan ve Osmanlı kaynaklarında "Darul Ulumil Hamidiye" şeklinde geçen Niucie Camisi, Çin kaynaklarında da "Hui Ciao Şı Fan Şüe Tang" olarak anılıyor.

Çin'de yaşayan resmi rakamlara göre 20 milyondan fazla Müslüman yaşıyor, 56 etnik unsurdan 10'u Müslüman azınlıklardan oluşuyor.

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çin kurban bayramı

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