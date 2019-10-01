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Çin’de kuruluş kutlamalarında muhteşem havai fişek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70. yıl dönümünü kapsamında geleneksel havai fişek gösterisi izleyenlerden beğeni topladı.
Çin’in kuruluşunun 70. yıl dönümü başkent Pekin ve ülkenin bir çok kentinde törenlerle kutlanıyor. Pekin’de düzenlenen askeri geçit töreninde nükleer füzeler de dahil olmak üzere askeri ekipmanları sergileyen Çin, gövde gösterisi yaptı. Akşam saatlerine kadar süren kutlamalarda Tiananmen Meydanı’nda havai fişek gösterisi yapıldı. Meydandan fırlatılan yüzlerce havai fişek ile gökyüzüne 70 yazılırken, binlerce kişi de dakikalarca dans gösterisi yaptı.

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