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Çin'de "Kuşak ve Yol" Forumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:49 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, katılımcı ülkelerin temsilcilerine Kuşak ve Yol Projesi'ni kaliteli yatırımlarla ileriye taşıma çağrısı yaptı - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Kuşak ve Yol girişimi Rusya'nın öncülük ettiği Avrasya Ekonomik Birliği'nin hedefleriyle uyumlu" - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "Çin'in Kuşak ve Yol girişimi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini geri çevirme konusunda bir şans sunuyor" - Pakistan Başbakanı İmran Han: - "Pakistan Çin ile genişletilmiş serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor" - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Malezya bu projeden büyük yarar sağlayacak"

PEKİN (AA) - "Kuşak ve Yol" 2. Uluslararası İşbirliği Forumu yaklaşık 40 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla Çin'in başkenti Pekin'de başladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, forumun açılışında yaptığı konuşmada, katılımcı ülkelerin temsilcilerine Kuşak ve Yol Projesi'ni kaliteli yatırımlarla ileriye taşıma çağrısı yaptı.

Uluslararası altyapı projelerinde karşılıklı istişarelerde bulunmanın, ortak katkının ve faydaları paylaşmanın önemine dikkati çeken Şi, projelerin şeffaf, temiz ve çevreyle uyumlu bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Şi, projelerin yüksek standartta, ekonomik etkinlikleri geliştirmeye yönelik ve sürdürülebilir kalkınma eksenli olması gerektiğini ifade etti.

- "5 yılda 5 bin Ar-Ge çalışanı katılımcı ülkelere gidecek"

Çin'in gelecek 5 yılda araştırma geliştirme (Ar-Ge) sektöründeki 5 bin çalışanı eğitim programları ve araştırma faaliyetleri yürütmek üzere katılımcı ülkelere göndereceğine işaret eden Şi, proje kapsamında bilimsel ve kültürle iş birliğinin arttırılacağı, ortak bilim laboratuvarları ile bilim ve teknoloji parkları kurularak teknoloji transferi yapılacağını vurguladı.

- "Kuşak ve Yol girişimi, Avrasya Ekonomik Birliği'nin hedefleriyle uyumlu"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forumda yaptığı konuşmada, Çin'in Kuşak ve Yol girişiminin Rusya'nın öncülük ettiği Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği'nin hedefleriyle uyumlu olduğunu kaydetti.

"Çin'in eylemleri Rusya'nın planlarıyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor." diyen Putin, bu beş ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği'nin inşasının Kuşak ve Yol inşasıyla kenetlenmesi fikrini desteklediğini ifade etti.

- "Çin'in Kuşak ve Yol girişimi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini geri çevirme konusunda bir şans sunuyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Çin'in Kuşak ve Yol girişiminin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini geri çevirme konusunda bir şans sunduğunu dile getirdi.

Çin'in yenilebilir enerji için 2017'de yaptığı 125 milyar dolarlık yatırımın öneminin altını çizen Guterres, bunun Polonya'da geçen yıl düzenlenen İklim Konferansında varılan anlaşmanın güvencesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Guterres, Kuşak ve Yol girişimi kapsamında planlanan yatırımların daha müreffeh ve adil bir dünyaya katkıda bulunmak için anlamlı bir fırsat yarattığını kaydetti.

- "Pakistan Çin ile genişletilmiş serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor"

Pakistan Başbakanı İmran Han, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru çerçevesinde önemli ilerlemelerin kaydedildiğini ifade etti. Han, plan kapsamında Pakistan'ın elektrik enerjisi temininin önemli ölçüde arttığına işaret etti.

"Pakistan, Çin ile genişletilmiş serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor." diyen Han, iki ülke arasındaki ilişkilerin "güçlü ve sağlam" olduğunu vurguladı.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed de Çin'in Kuşak ve Yol girişimini desteklediğini ifade ederek, "İnanıyorum ki, Malezya bu projeden büyük yarar sağlayacak." dedi.

Mahathir, hükümetinin Çinli firmanın Doğu Yakası Demir Yolu Bağlantısı (ECRL) projesinin masraflarını indirmesinin ardından projeye devam etme kararı aldığını anımsattı.

- "Kuşak ve Yol" girişimi

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Eylül 2013'te Orta Asya turu kapsamında Kazakistan’daki bir üniversitede yaptığı konuşmada, "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" ve Ekim 2013'te Endonezya’nın başkenti Cakarta’da milletvekillerine hitabı sırasında "21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu"nun inşası fikirlerini ortaya koymuştu.

Bu iki girişim, Çin tarafınca daha sonra "Kuşak ve Yol" olarak adlandırıldı. Burada "Kuşak" İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nı, "Yol" ise 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu ifade ediyor. Projeyle ulaşım ağları, enerji ağları ve telekomünikasyon yoluyla uluslararası entegrasyon hedefleniyor.

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