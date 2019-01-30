Çin’de maden faciası: 21 ölü

Çin’in kuzeyinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 21 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Çin’in Şenşi eyaletinin Shenmu kenti yakınlarında Lijiagou kömür madeninde göçük meydana geldi. Kazada 66 maden işçisinin kurtarıldığı, 21 madencinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.
Çin’in resmi haber ajansı Xinhua, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ekim ayında Şantung eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte, 21 işçi hayatını kaybetmişti.
Çin Ulusal Kömür Madeni Güvenliği İdaresi’nden son verilerine göre, ülkede 2017 yılında meydana gelen kömür madeni kazalarında 375 kişi hayatını kaybetti.
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum