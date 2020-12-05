Çin’de maden kazası: 18 ölü

Çin’deki kömür madeninde karbon monoksit zehirlenmesi nedeni ile 18 madenci hayatını kaybetti.

Çin’in Chongqing kentinde bulunan Diaoshuidong kömür madeninde meydana gelen kazada 24 madenci yerin altında mahsur kaldı. Yetkililer, mahsur kalan 24 madencinin 18’inin madendeki karbon monoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeni ile hayatını kaybettiğini, 1 madencinin ise kurtarıldığını aktardı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kazanın iki aydan bu yana kapalı olan madendeki ekipmanların sökülme işlemi yapıldığı sırada meydana geldiğini açıkladı.

Çin’deki madenler dünyanın en ölümcül madenleri arasında yer alıyor. Eylül ayı sonlarında Chongqing’deki Songzao kömür madeninde de madenciler yerin altında mahsur kalmış, 16 madenci karbon monoksit zehirlenmesi nedeni ile hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, 1975 yılında inşa edilen ve 1998’den beri özel bir işletme tarafından işletilen Diaoshuidong kömür madeni, yıllık 120 bin ton kömür kapasitesine sahip bulunuyor. 2013 yılında madende meydana gelen hidrojen sülfür zehirlenmesi sonucu 3 madenci hayatını kaybetmiş, 2 madenci de yaralanmıştı.

