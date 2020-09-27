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Çin’de maden ocağında facia: 16 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

Çin’in güneybatısındaki Chongqing kentindeki bir kömür madeninde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Çin’in Chongqing kentindeki Songzao kömür madeninde sabah erken saatlerde karbonmonoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle 17 kişinin maden ocağında mahsur kaldığı açıklandı.

Çin’in güneybatısındaki Chongqing kentindeki bir kömür madeninde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Çin’in Chongqing kentindeki Songzao kömür madeninde sabah erken saatlerde karbonmonoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle 17 kişinin maden ocağında mahsur kaldığı açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından mahsur kalan tüm maden işçilerine ulaşıldığı, ancak işçilerden 16’sının öldüğü kaydedildi. Bir işçinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Devlet basınına yansıyan haberlerde, yerel birimlerin kurtarma çalışmaları için seferber olduğu, itfaiye ekipleri ile sağlık görevlilerinin derhal olay yerine gönderildiği belirtildi. Olayın nedeni araştırılıyor.

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