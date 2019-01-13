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Çin'de maden ocağında göçük: 21 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 09:52 | Son Güncelleme

Çin'de maden ocağında göçük: 21 ölü

PEKİN (AA) - Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 21 işçi hayatını kaybetti.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Şaanşi eyaletinin Şınmu kentindeki Baiji Mining Co. Ltd. şirketi tarafından işletilen Liciagou kömür madeninde dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi.

Kaza sırasında çalışan 87 işçiden 66’sı kurtarılırken, mahsur kalan 21 işçinin cesetlerine ulaşıldı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşma başlatıldı.

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çin göçük Kömür Madeni

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