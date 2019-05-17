Çin’de maden ocağını su bastı: 9 kişi mahsur

Çin’in Heilongjiang eyaletindeki bir madende meydana gelen su baskını sonucu 9 kişi içeride mahsur kaldı.

Çin’in Heilongjiang eyaletinin Cuihongshan şehrinde Xilin Iron and Steel Group’a ait Cuihongshan demir madeninde meydana gelen su basması sonucu çalışmakta olan 34 işçi kurtuldu, 9 kişi ise içeride mahsur kaldı.

Şubat ayında faaliyete geçen Cuihongshan madeni, yıllık 1.6 milyon ton madencilik kapasitesine, 850 bin ton manyetit üretimi, 700 bin ton demir-çinko ve 50 bin ton kurşun-çinko-bakır kapasitesine sahip.

Çin’de son aylarda bir dizi endüstriyel kaza meydana geldi. Mart ayında, doğudaki Yancheng şehrinde bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada 78 kişi hayatını kaybetti.

Çin’de hükumetin iş güvenliği standartlarını iyileştirme yönündeki çalışmalarına rağmen sorunlar devam ediyor.

