HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çin’de mahsur kalan madencilerden 11’i iki hafta sonra kurtarıldı

Çin’de mahsur kalan madencilerden 11’i iki hafta sonra kurtarıldı

24.01.2021 11:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çin’de mahsur kalan madencilerden 11’i iki hafta sonra kurtarıldı

Çin’de bir altın madeninde meydana gelen patlama sonucu mahsur kalan 22 madenciden 11’i iki hafta sonra kurtarıldı.

Çin’in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia’da bulunan Wucailonghushan altın madeninde 10 Ocak’ta meydana gelen patlama sonucu mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken bugün iyi haber geldi.

Ekipler tarafından yapılan açıklamada 22 madenciden 11’inin 2 hafta sonra kurtarıldığı belirtildi. Madencilerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

EKİPLERE NOT YOLLAMIŞLARDI

Mahsur kalan 12 madenci, ekiplere hayatta olduklarına ilişkin not yollamıştı. Ancak daha sonra 1 madenci hayatını kaybetmişti. Yetkililer, diğer 10 madencinin yerinin tespit edilemediğini ve sağlık durumlarının belirsiz olduğunu aktarmıştı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Türk gemisine korsan baskınında son durum Türk gemisine korsan baskınında son durum
Trendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımlarıTrendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları

En Çok Okunan Haberler

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Eski halini ekrana getirdi! Sosyal medyayı salladı

Eski halini ekrana getirdi! Sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Yargıtay 'kabadayılık yapma' sözünün hakaret olmadığına hükmetti

Yargıtay'dan flaş karar! O söz hakaret sayılmadı

İstanbul Havalimanı polisinden operasyon! 'Doktor' lakaplı şüpheli yakalandı

İstanbul Havalimanı polisinden operasyon! 'Doktor' yakalandı

Türk gemisine korsan baskınıyla ilgili son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Türk gemisine korsan baskınında son durum

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Azez'de sıcak çatışma! Hepsi imha edildi

Şişli'de yankesicilik yapan çocuk kamerada

Yankesicilik yapan çocuk kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.