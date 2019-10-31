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Çin'de metro yolcularına "gayri medeni davranışlar yasağı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

Ülke genelindeki metrolarda gayri medeni davranışlar olarak tanımlanan yeme, içme ve dışarı ses veren cihazların kulaklıksız kullanımı yasaklanacak - Yasak gelecek yıl 1 Nisan'da yürürlüğe girecek

PEKİN (AA) - Çin hükümeti, ülke genelindeki metrolarda "gayri medeni davranışlar" olarak tanımlanan yiyecek ve içecek tüketimi ile dışarı ses veren elektronik cihazların kulaklıksız kullanımını yasaklayacak.

China Daily gazetesinin haberine göre, metrolarda "gayri medeni davranışlar" olarak tanımlanan yiyecek ve içecek tüketmek, sesi dışarı veren cihazlarla müzik dinlemek ve dilenmek yasaklanacak.

Çin Trafik ve Ulaştırma Bakanlığının söz konusu yasağı, gelecek yıl 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek. İlgili yasaktan bebekler ve hastalar muaf tutulacak.

Ülkede Pekin, Şanghay gibi büyük şehirlerdeki metrolarda daha önce yürürlüğe giren gayri medeni davranışlar, böylelikle ülke geneline yayılmış olacak.

Çin'de metrolarda yemek yenmesi olağan bir davranış olarak kabul görüyordu. Yasak öncesi, Pekin'deki metrolarda yüksek sesle müzik dinleyenlere, ağır kokulu yemek yiyen yolculara, telefon veya tablet gibi cihazlarla kulaklık takmadan dizi, film izleyen veya oyun oynayan kişilere sıkça rastlanıyordu.

Söz konusu yasaktan sonra ilgili medeni olmayan davranışlara karşı halkı bilinçlendirmek için karikatürler hazırlanarak, metrolara yerleştirildiği gözlemlenmişti.

Ülkede daha önce Şanghay’daki bir metroda tavuk ayağı yiyerek, yemeğinin artığını metroya atan bir kadın sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Çin’in 35 kentinde uzunluğu 5 bin 295 kilometreyi bulan toplam 171 metro hattı bulunuyor.

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çin gayri medeni davranışlar metro

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