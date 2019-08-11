HABER

Çin’de Müslümanlar Kurban Bayramı’nı kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 05:50 | Son Güncelleme

Çin’de Müslümanlar Kurban Bayramı için camilere akın etti

PEKİN (AA) - Çin’de Müslümanlar, Kurban Bayramı için camileri doldurdu.

Başkent Pekin’deki kentin en eski ve büyük camilerinden biri olan Niucie Camisi'nde bir araya gelen yediden yetmişe Çinli Müslümanlar bayram namazı için saf tuttu. Caminin tıklım tıklım dolduğu bayram namazı sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Namazın kılınmasının ardından kurbanlıklar görevliler tarafından kesildi.

Pekin’de Kurban Bayramı için hayvan pazarı bulunmadığı için Çinli Müslümanların bir kısmı kurbanlıklarını camiler üzerinden sipariş veriyor. Şandong ve Hıbey eyaletlerinden gelen kurbanlıklar camilerdeki kesimhanelerde namaz sonrası kesiliyor.

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi
Çanakkale’de yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyorÇanakkale’de yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor
Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralıBeylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: 2 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı!

Ankara'da feci kaza! Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço

Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Elazığ'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da gece yarısı korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.