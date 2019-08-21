HABER

Çin’de nehirde mahsur kalanlar drone yardımıyla kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 16:14 | Son Güncelleme

Çin’de Sarı Nehri’nde suların yükselmesi sonucu taşlık alanda mahsur kalan 3 kişi, drone yardımıyla kurtarıldı.Çin’in Ningxia Özerk Bölgesi’nin Zhongwei şehrinde dağlık alanda dolaşmaya çıkan 3 kişi Sarı Nehri’ne girdi.

Çin’de Sarı Nehri’nde suların yükselmesi sonucu taşlık alanda mahsur kalan 3 kişi, drone yardımıyla kurtarıldı.
Çin’in Ningxia Özerk Bölgesi’nin Zhongwei şehrinde dağlık alanda dolaşmaya çıkan 3 kişi Sarı Nehri’ne girdi. 1’i kadın 3 kişi, suların yükselmesi sonucu nehrin ortasındaki taşlık alanda mahsur kaldı. 3 kişinin yardım çağrısının ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin nehirde yüzerek mahsur kalanlara can yeleği ulaştırma ve onları kurtarma çabaları başarısız oldu. Nehirdeki suların yükselmeye devam etmesi üzerine kurtarma ekipleri, ip bağladıkları drone’yi mahsur kalanların bulunduğu alana gönderdi. Drone taşlık alana ulaştıktan sonra kurtarma ekipleri ipe halat bağlayarak mahsur kalanlara ulaştırdı. Daha sonra yanına can yelekleri alan bir görevli karşı tarafa geçti. Görevli, 3 kişinin de can yeleklerini giydiklerinden emin olduktan sonra nehre gerilen halat yardımıyla hepsini karşıya geçirdi.

Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece
Yiğit Emir'in öldüğü kaza anı kameradaYiğit Emir'in öldüğü kaza anı kamerada
Tüfekle kol saati gasbı iddiasıTüfekle kol saati gasbı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.