Çin’de Noel süslemelerine yasak

PEKİN (AA) - Çin’in Hıbey eyaletinin Langfan şehrinde Noel Bayramı kutlaması için kullanılan ürünlerin satışına yasak getirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin’in Hıbey eyaletinin Langfan Belediyesi yetkilileri, kentte Noel ağaçları, çelenkleri ve çorapları ile Santa Claus figürleri satanların cezalandırılacağı uyarısında bulunurken, mağazaların Noel’e yönelik promosyon satışlar yapmasının da yasaklandığını belirtti.

Yetkililer, ayrıca halka parklarda ve meydanlarda dini bilgi yayanları rapor etmeleri çağrısında bulundu.

Noel, Çin’de tatil olarak tanınmıyor. Çin’de eylül ayında Pekin’de bulunan Zion Kilisesi, geçen hafta da Çıngdu’da bulunan Early Rain Covenant Kilisesi kapatılmıştı.

Çin Devlet Konseyi’nin nisan ayında yayımladığı bir rapora göre, ülkede İslam dininin yanı sıra Hristiyan, Budist, Taoist inançlarına sahip insanların sayısı 200 milyonu buluyor. Farklı Hristiyan mezheplere ait 66 binden fazla kilise bulunurken, Katolik inancı taşıyanların sayısı 6 milyon, Proteston inancını taşıyanların sayısı 38 milyon olarak bildiriliyor.

