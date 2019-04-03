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Çin'de okulda bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:25 | Son Güncelleme

Çin'de okulda bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

ANKAR (AA) - Çin'in Hunan eyaletinde bir ilkokulda bıçaklı saldırıya uğrayan 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı bildirildi.

Şinhua'da yer alan habere göre, 31 yaşındaki bir kişi Ningyuan ilçesinde bir ilkokula bıçaklı saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 2 öğrenci yaralandı.

Saldırgan polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'de son yıllarda büyük bölümü çocukları hedef alan çok sayıda bıçaklı saldırı düzenlendi.

Ciangşi eyaletinde, şubat ayında "psikolojik sorunları bulunduğu" belirtilen bir kişinin bıçaklı saldırısında, aralarında öğrencilerin de olduğu 11 kişi yaralanmıştı.

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