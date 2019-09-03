HABER

Çin’de okulun ilk gününde saldırı: 8 çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 14:03 | Son Güncelleme

Çin’in Hubei eyaletinde, eğitim öğretim döneminin ilk gününde bir ilköğretim okulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.Çin’in Hubei eyaletindeki Enshi şehrinde yer alan Chaoyangpo İlköğretim Okulunda, soyadı Yu olan 40 yaşındaki bir adam yerel saatle 08.00’de derslerin başlamasına yakın öğrencilere saldırdı.

Çin’in Hubei eyaletinde, eğitim öğretim döneminin ilk gününde bir ilköğretim okulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Çin’in Hubei eyaletindeki Enshi şehrinde yer alan Chaoyangpo İlköğretim Okulunda, soyadı Yu olan 40 yaşındaki bir adam yerel saatle 08.00’de derslerin başlamasına yakın öğrencilere saldırdı. Saldırıda 8 çocuğun öldüğü, 2 çocuğun yaralandığı belirtildi. Polis, saldırganın yakalandığını ve gözaltına alındığını açıkladı. Yerel kaynaklar, saldırganın daha önce cezaevine girdiğini, intikam amaçlı böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Polis, zanlının saldırıyı gerçekleştirme nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Ocak ayında da bir saldırgan Pekin’deki bir ilkokulda çekiçle öğrencilere saldırmış, 20 çocuk yaralanmıştı.

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Kopan bacağıyla hastaneye sevk edildiKopan bacağıyla hastaneye sevk edildi
Ukraynalı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltındaUkraynalı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.