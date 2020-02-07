Çin'de ölü sayısı 636'ya ulaştı, Japonya en fazla vaka görülen ikinci ülke oldu

Virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde yaklaşık 50 milyon kişinin dış dünyaya kapalı yaşadığı değerlendiriliyor.

Yolcu gemisinde virüs taşıdığı belirlenenler arasında, 28 Japon'un yanı sıra, 11 Amerikalı, 7'şer Kanada ve Avustralya vatandaşı da yer alıyor.

İçinde 3 bin 700 yolcu bulunan gemi, en az iki hafta karantina altında tutulacak.

Virüsün ortaya çıktığı Çin'den sonra en fazla vaka Japonya'da demirli bir yolcu gemisinde tespit edilmiş durumda.

Çin'in Vuhan kenti merkezli koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 7 Şubat itibariyla 636'ya ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Kurumu, ülke genelinde, virüs kaptığı tespit edilen kişi sayısını ise 31 bin 161 olarak duyurdu.

Çin'deki en büyük sosyal meyda uygulaması olan Weibo'daki bir paylaşımda, karantina tesisi haline getirilen Vuhan Fuar Merkezi'ndeki durumun çok kötü olduğu belirtiliyor.

Paylaşımı yapan kişi, bazı akrabalarının tesiste olduğunu, ısınma ile ilgili problemler yaşandığını aktarıyor.

Çin, sosyal medyaya koronavirüs denetimi getiriyor

Koronavirüs salgını ile ilgili ilk uyarıları yapan ve çalıştığı Vuhan'daki hastanede kendisi de virüsü kapan doktor Li Wenliang'ın öldüğü duyurulmuştu.

Bu ölüm de Çin'de tepki yaratmış durumda.

Sosyal medyada artan tepkiler sonrası Çin Komünist Partisi, tepkilerin dile getirildiği platformlar üzerinde baskıyı artırma kararı aldı.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ülkedeki popüler sosyal medya platformları Sina Weibo, Tencent ve ByteDance özel bir gözetim altına alınacak.

Çin Siberuzay Kurumu tarafından yapılacak gözetimin "koronavirüs salgınının kontrol altına alınması savaşında daha olumlu bir sanal ortam oluşturulması" amacıyla gerçekleştirileceği vurgulandı.

