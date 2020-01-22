Çin'de ortaya çıkan yeni virüs ABD'ye ulaştı

Çin'de ortaya çıkan ve şu ana kadar en az altı kişinin ölümüne yol açan yeni bir koronovirüse yakalanmış bir kişinin ABD'de tedavi altına alındığı açıklandı.

ABD'nin Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, Çin'den ABD'nin Seattle kentine seyahat eden bir kişide virüse rastlandığını duyurdu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, resmi verilere göre en az 300 kişiyi etkiledi. Ancak sağlık uzmanları, virüse yakalanan kişi sayısının 2.000'e yaklaşmış olabileceğini söylüyor.

Başta sadece hayvanlardan insanlara bulaştığı sanılan virüsün, insandan insana da bulaşabildiği açıklanmıştı.

Virüse yakalananlarda zatürre belirtileri görülüyor.

ABD'deki ilk vakanın, Çin'in Wuhan kentini ziyaret ettikten sonra 15 Ocak'ta Seattle'a inen 30'lu yaşlarındaki bir erkek olduğu açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol Merkezi açıklamasında "Hasta, Washington Eyaleti'nde hastaneye gitti ve tedavi altına alındı" dendi.

Yapılan laboratuvar testleri sonucunda, 20 Ocak'ta hastanın Çin'de ortaya çıkan yeni virüse yakalandığı tespit edildi.