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  4. Çin'de ortaya çıkan yeni virüs: Yetkililer virüse yakalananların sayısının 200'ü aştığını söylüyor

Çin'de ortaya çıkan yeni virüs: Yetkililer virüse yakalananların sayısının 200'ü aştığını söylüyor

20.01.2020 06:09 | Son Güncelleme

Çin'in Wohan kentinde ortaya çıkan ve hızla Şangay ve Şenzen gibi büyük metropollere yayılan yeni bir virüse şu ana kadar 200'ün üzerinde kişinin yakalandığı açıklandı. Ancak sağlık uzmanları salgının çok daha büyük olduğunu ve binlerce kişinin virüse yakalanmış olabileceğini ifade ediyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni virüs: Yetkililer virüse yakalananların sayısının 200'ü aştığını söylüyor

Çin'in Wohan kentinde ortaya çıkan ve hızla Şangay ve Şenzen gibi büyük metropollere yayılan yeni bir virüse şu ana kadar 200'ün üzerinde kişinin yakalandığı açıklandı.

Çinli yetkililer, sadece iki gün içerisinde virüse yakalanan 139 kişi tespit ettiklerini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, sayıdaki hızlı artışın yapılan test sayısındaki artışla bağlantılı olduğunu söylüyor.

BBC'ye konuşan sağlık uzmanları, Çin hükümetinin açıkladığı verilerin salgının gerçek boyutlarını yansıtmadığını ve virüsün en az 1.700 kişiye bulaşmış olabileceğini belirtiyor.

İlk kez Aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkan virüs, Tayland ve Japonya'ya da yayılmış durumda.

Wuhan kentinde hastaları testlerden geçiren Çinli yetkililer, son iki gün içerisinde 139 yeni vaka tespit ettiklerini ifade etti.

Pazar akşamı itibarıyla Wuhan'da virüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısının 170 olduğu bildirildi. Hastaların dokuzunun durumunun kritik olduğu ifade ediliyor.

Pekin'deki sağlık yetkilileri ise Wuhan'a seyahat edip dönen iki kişinin tedavi altında tutulduğunu duyurdu. Her iki hastada da virüsle bağlantılı zatürre belirtileri olduğu ifade edildi.

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