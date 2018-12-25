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Çin'de otobüsü kaçıran saldırgan dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Çin'de otobüsü kaçıran saldırgan dehşet saçtı

PEKİN (AA) - Çin'in Fucien eyaletinde bir otobüsü kaçıran bıçaklı saldırganın, yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Polis, Longyan şehrinde bir halk otobüsünü kaçıran saldırganın, otobüsü yayaların arasına sürmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ölen ve yaralananlardan kaçının otobüsün yolcusu, kaçının yaya olduğu bilgisi henüz paylaşılmadı.

"Beijing News" gazetesinin internet sayfasından paylaşılan videoda, emniyet güçlerinin, saldırganı sokağın ortasında yere yatırmaya çalıştıkları görülüyor.

Saldırının amacı henüz bilinmiyor.

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