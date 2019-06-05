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Çin'de Ramazan Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 06:32 | Son Güncelleme

Çin'de Ramazan Bayramı

PEKİN (AA) - Çin’de Ramazan Bayramı’nı Türkiye’den bir gün sonra idrak eden Müslümanlar camilere akın etti.

Ülkenin başkenti Pekin’de bulunan Dongsı Camisi’nde 7’den 70’e Çinli Müslümanlar Bayram Namazı için sabahın erken saatlerinde bir araya geldi.

Kentin dört bir yanından gelen Çinli Müslümanlar, cami etrafında alınan güvenlik önlemleri eşliğinde içeri girdi.

Bayram Namazı öncesi fitre vecibelerinin yerine getirilmesi için kurulan sandıklara sadakalarını bırakan cemaat, namaz için saf tuttu.

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

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çin Ramazan Bayramı

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