HABER

Çin’de sağanak 7 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 08:57 | Son Güncelleme

Çin’de sağanak 7 can aldı

PEKİN (AA) - Çin’in güneyinde etkili olan sağanak nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’ndeki sağanaktan dolayı 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, iki kişi ise kayboldu.

Bölgede 21 ilçeyi etkisi altına alan sağanak nedeniyle 185 ev çöktü, 9 bin 170 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.

Doğrudan ekonomik kaybın 133 milyon yüene (yaklaşık 19,3 milyon dolar) ulaştığı özerk bölgede yaklaşık 9 bin kişi de güvenli yerlere tahliye edildi.

Sağanak toplam 200 bin kişiyi etkiledi. Yerel hükümet halka çadır ve yorgan başta olmak üzere çeşitli yaşam malzemeleri tedarik ediyor.

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor! 6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendiYüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi
Ay, koç burcunda ilerliyor!Ay, koç burcunda ilerliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin sağanak

En Çok Okunan Haberler

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Günlük burç yorumları 29 Mayıs Çarşamba - Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Sabah saatlerinde operasyon! Gözaltılar var

Ankara'da bıçaklı vahşet! Komşuları sayesinde kurtuldu

Ankara'da bıçaklı vahşet! Komşuları sayesinde kurtuldu

Aydın'da korkunç olay! Babasını bıçaklayıp kaçtı

Korkunç olay! Babasını bıçaklayıp kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.