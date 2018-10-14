PEKİN (AA) - Çin’de sahte gıda ve ilaçlara yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığınca sahte gıda ve ilaçlara yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında yasaklı gıdalar, aldatıcı ve yanlış yönlendirici reklamlar, yüksek tansiyon, diabet gibi kronik hastalıklara yönelik sahte ilaçlar hedef alınacak.

Ayrıca sahte veya düşük kaliteli böcek ilaçlarının, tohumların, kimyasal gübre ve diğer tarımsal ürünlerin üretimi ve satışına karşı da mücadele edilecek operasyonda yasa dışı madencilik ve balıkçılık gibi çevreye zarar verici etkinliklere de tolerans gösterilmeyecek.

Operasyon 3 ay sürecek.

Ülkede temmuz ayı sonunda Cilin eyaleti merkezli ilaç şirketi Çangşıng Life Sciences Ltd’ye yönelik düşük kaliteli ve bozuk aşılar üretmesi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda ilaç şirketinin 113 bin kuduz aşısının üretim tarihini sistematik olarak yanlış tuttuğu ve 252 bin 600 difteri, tetanos ve boğmacaya karşı kullanılan karma aşı DTaP'yi de düşük standartta ürettiği açığa çıkarılmıştı.