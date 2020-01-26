Çin’de salgın yayılıyor: 56 ölü

Çin’de görülen korona virüsünden kaynaklı salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 56’ya yükselirken, ülkenin 30 eyalet ve kentinde en üst düzey acil durum tedbirleri uygulanmaya başlandı. Çin’de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 56’ya yükseldi. Resmi birimler, Çin genelinde kesinleşmiş vaka sayısının bin 975’e çıktığını, hastalardan 324’ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı. Çin medyasında, 49 kişinin tedavi edildiği kaydedilirken, hangi tedavi yollarının kullanıldığına dair ise bir bilgi verilmedi. Çin genelinde sadece cumartesi günü 15 yeni ölüm vakası kayıtlara geçerken, can kayıplarının 13’ü Hubei eyaletinde, biri Henan eyaletinde, biri de Şanhay kentinde meydana geldi. Böylelikle Çin’in ticaret ve finans merkezlerinden Şanhay’da söz konusu hastalık nedeniyle ilk ölüm vakası görülmüş oldu. Guangxi bölgesindeki iki yaşındaki bir kız çocuğunun vücudunda söz konusu virüs tespit edildi. Şu ana kadar görülen yaşı en küçük hastanın çarşamba günü Wuhan’dan Guangxi’ye döndüğü açıklandı.

Çin genelinde acil durum Ülke genelindeki 30 eyalet ve eyalet düzeyindeki yerleşim biriminde 1. derecede kamu sağlığı acil durum müdahale uygulamasına geçildi. Acil durum tedbiri olarak, Hubei eyaletindeki birçok bölgeye seyahat yasağı getirildi. Virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan kenti ile diğer şehirleri bağlayan uçak, tren, otobüs ve feribot seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Guangdong eyaletindeki Shantou kentine de tüm giriş çıkışların durdurulacağı açıklandı. Yapılan duyuruda, kentteki tüm toplu taşıma araçlarının ve taksilerin faaliyetlerinin 27 Ocak itibarıyla durdurulacağı belirtildi. Başkent Pekin’den yapılacak tüm şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulacağı, 27 Ocak’tan itibaren kentteki tur gruplarının ayrılmasına müsaade edilmeyeceği ifade edildi. Şanhay kentinde de birçok toplu etkinlik iptal edilirken, sinema salonlarının kapatılması talimatı verildi. Çin Seyahat Acenteleri Derneği, ülke genelindeki tüm tur gruplarının pazar gecesi itibarıyla aktivitelerine son verilmesi gerektiğini açıklarken, acentelerin uçak bileti satışlarının ve otel rezervasyonlarının durdurması talimatını verdi. Diğer yandan, Çin’de iktidardaki Çin Komünist Partisi’nin en üst yönetim kadrosu, korona virüsü salgınını görüşmek üzere toplandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in başkanlık ettiği toplantıda, salgınla mücadele için özel bir liderlik grubunun kurulmasına karar verildiği aktarıldı. Xi Jinping, ülkenin çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunu, enfeksiyonların yayılmasını önlemenin öncelikli görev olduğunu vurguladı.

Çin dışındaki vakalar artıyor

Öte yandan, Çin sınırları dışındaki korona virüsünden kaynaklı vakaların sayısı da artıyor. Kanada’da kesinleşen ilk vakanın görüldüğü açıklanırken, Tayland’da 4, Singapur, Malezya, Güney Kore ve Fransa’da 3’er, ABD, Japonya ve Vietnam’da 2’şer, Nepal ve Avustralya’da ise birer vaka kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra, Hong Kong’da 5, Tayvan’da da 3 kesinleşmiş vaka bulunduğu bildirildi.

Farklı tedaviler deneniyor

Pekin’deki sağlık yetkilileri, HIV enfeksiyonuna karşı kullanılan lopinavir ilacının korona virüsü taşıyan hastalar üzerinde de denendiğini açıkladı. İnternette yer alan bazı yorumlarda ilacın virüs karşısında etkili olduğu iddia edildi. Şanhay’daki birimler de Wuhan’daki bir hastaneye 81 adet ECMO (Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu) yaşam desteği cihazı gönderdiklerini bildirdi. ECMO tekniğinin daha önce durumu kritik olan bir hasta üzerinde kullanıldığı açıklanmış, ancak bu tedavinin kesin sonuçları hakkında bilgi verilmemişti.

Ülkenin binlerce doktor ve hemşireden oluşan sağlık ekiplerinin, Hubei’deki salgını önleme ve kontrol çalışmalarına katılmak üzere gönüllü olarak eyalete gitmeye başladığı duyuruldu.