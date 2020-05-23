Çin'de Salgının Başından Bu Yana İlk Kez Yeni Vaka Kaydedilmedi

Corona virüsü salgınının başlangıç noktası olarak belirlenen Çin'de salgının başladığı 2019 yılının Aralık ayından bu yana ilk kez yeni bir vaka kaydedilmedi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada, bir önceki gün kaydedilen yeni vaka sayısının 4 olduğu aktarıldı. Komisyon yetkilileri, ülke içinde salgının yayılmasının Mart ayından bu yana kayda değer oranda azaltıldığı ancak son dönemlerde gözlemlenen yeni vakaların yurt dışından gelenlerde görüldüğü belirtildi.

Çin anakarasında salgında toplam 82 bin 971 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.

