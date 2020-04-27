Çin’de sansürlenmiş salgın haberlerini paylaşan 3 aktivist kayıp

İki aktivistin bilinmeyen bir yerde gözetim altında olduğu bildirilirken, diğerinin akıbeti belirsiz.Çin'de koronavirüs salgınıyla ilgili hükümetin sansürlediği haberleri internette paylaşan üç aktivistten haber alınamıyor. Bir yakınlarının verdiği bilgiye göre Chaoyang kentindeki aktivistlerin polis tarafından gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

Haber alınamayan aktivistlerden Çen Mei'nin kardeşinin verdiği bilgiye göre hükümetin medyada ve sosyal medyada sansürlediği haberlere erişim sağlayan Terminus2049 isimli bir platform kuran üç arkadaş 19 Nisan'dan bu yana kayıp.

İki aktivistin "kargaşa ve provokasyona” neden oldukları gerekçesiyle kendi adreslerinin dışında başka bir yerde "konut gözetiminde” tutulduklarına dair ailelerine resmi makamlar tarafından yazı gönderildiği belirtilirken, 26 yaşındaki Çen Mei'nin kardeşi Çen Kun kendilerine resmi bir bilgi gelmediğini kaydetti. Çen Kun, Terminus2049 projesinin öncüsü olduklarından dolayı kaybolmalarının bununla bağlantılı olduğunu düşündüklerini söyledi.