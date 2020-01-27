Korkutan Koronavirüs açıklama: Bir hafta içinde...

Çin’de 2003’te etkili SARS salgınına karşı kurulan Ulusal Uzmanlar Grubu’nda yer alan Lin Ciangtao, yerel basına verdiği demeçte, günlük açıklanan rakamlara bakıldığında enfeksiyon kapan kişi sayısının çok hızlı arttığını söyledi.

Lin, "Şahsi görüşüm koronavirüsten hastalanan kişi sayısı bir hafta içinde zirveye çıkabilir. Bu kez aldığımız önlemler çok güçlü olduğundan virüsten etkilenen sayısının yurt dışında belirtilen rakamlar kadar yüksek olmayacağını düşünüyorum. Ancak bir hafta içinde zirveye ulaşacak, sonra da hızlı şekilde düşecektir." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan 3 Şubat’a kadar ertelenen Bahar Bayramı tatilinin dönüş zamanında, salgının insan hareketinin artmasından dolayı ikinci kez zirveye çıkma ihtimali bulunduğuna işaret Lin, ancak bunun da iklim, ulaşım ve coğrafi koşullara göre gelişeceğini belirtti.

Lin, SARS salgınına karşı aşı geliştirilmesi konusunda araştırmalarda bulunmuştu.

Çin Maliye Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan ortak açıklamaya göre, 2019-nCoV salgınını önlemek için 60,33 milyar yüen (yaklaşık 8,74 milyar dolar) tahsis edildi.