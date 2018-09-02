Çin'de sel: 5 ölü

Çin'de aşırı yağışların neden olduğu selde 5 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua'nın haberine göre, Yunnan eyaletinde dün gece şiddetini artıran yağışlar sele neden oldu.

Selde en az 5 kişi hayatını kaybederken, 16 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Birçok kentte yağışlar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

