Çin'de sel: 5 ölü

Çin'de aşırı yağışların neden olduğu selde 5 kişi hayatını kaybetti.
Şinhua'nın haberine göre, Yunnan eyaletinde dün gece şiddetini artıran yağışlar sele neden oldu.
Selde en az 5 kişi hayatını kaybederken, 16 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
Birçok kentte yağışlar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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