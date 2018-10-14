Çin’de sel felaketi

PEKİN (AA) - Çin’in güneyinde bir nehrin taşması sonucu gerçekleşen sel felaketi nedeniyle 6 bin 617 kişi bölgeden tahliye edildi.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Yünnan eyaletine bağlı Diçing Tibet Özerk İli’nden geçen Jinşa Nehri, normal seviyesinden 5 metre yükselerek sele neden oldu.
Diçing Tibet Özerk İli Su İşleri Bürosundan yapılan açıklamada, bölgeden 8 binden fazla kişinin daha tahliye edilmeyi beklediği, eyaletin Diçing dahil sel felaketinden etkilenen diğer bölgelerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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