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Çin'de sel felaketinde 19 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:00 | Son Güncelleme

Çin'de sel felaketinde 19 kişi hayatını kaybetti

PEKİN (AA) - Çin'in orta kesiminde sağanak yağışların neden olduğu sellerde 19 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Inşı Tucia - Miao Özerk İli'nde bulunan Hıfıng ilçesinde pazar günü başlayan sağanak yağışlar, ani sel baskınına neden oldu. Kurtarma çalışmalarında 61 kişiye ulaşılırken, sel felaketinde 13 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin Şıyan kentine bağlı Yünyang bölgesinde de selde 6 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de kayboldu.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, bu yaz şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selden 19 milyon 910 bin kişinin etkilendiğini belirtmiş, 1,3 milyon kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği kaydetmişti.

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