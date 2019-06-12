Çin’de Şiddetli Yağış 49 Can Aldı 

Çin'in güneyinde ay başından bu yana etkili olan aşırı yağışların yarattığı yıkımda 49 kişi hayatını kaybetti.

Çin Afet Azaltma Komisyonu, ülkenin güneyinde 6 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışlara bağlı sel ve toprak kaymalarında 7 bin evin çöktüğünü, 300 bin bölge sakininin tahliye edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 49 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişininse kayıp olduğu belirtildi. Açıklamaya göre şiddetli yağışlardan kaynaklanan afetler, 8 eyalette 4,5 milyondan fazla kişiyi etkiledi; ekonomik kayıp 10 milyar yuan yani yaklaşık 1 milyar 400 milyon doları buldu.

Su Kaynakları Bakanlığı da sel sezonunun başlamasıyla birlikte toplamda 83 kişinin yaşamını yitirdiği ya da kaybolduğunu açıkladı. Ülke genelinde 22 eyalette 7 milyona yakın kişi sellerden etkileniyor.

Çin’de her yıl Haziran başından Ağustos sonuna kadar devam eden şiddetli yağmurlar, ülke genelinde onlarca can alıyor. Binlerce kişinin tahliye edildiği, tarım alanları ve altyapının olumsuz etkilendiği sel ve toprak kaymaları milyarlarca dolarlık zarara neden oluyor.

