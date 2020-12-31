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Çin'de Sinopharm Şirketinin Ürettiği Aşı Onay Alan İlk Corona Aşısı Oldu

31.12.2020 12:39 | Son Güncelleme:
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Çin'de Sinopharm Şirketinin Ürettiği Aşı Onay Alan İlk Corona Aşısı Oldu

Çin, ülke içerisinde vatandaşların kullanımına sunulması için ilk kez bir Corona virüsü aşısına resmen onay verdi. Onay verilen aşı devlet destekli ilaç devi Sinopharm firması tarafından üretilen aşı oldu

Çin, ülke içerisinde vatandaşların kullanımına sunulması için ilk kez bir Corona virüsü aşısına resmen onay verdi. Onay verilen aşı devlet destekli ilaç devi Sinopharm firması tarafından üretilen aşı oldu.

Ancak uluslararası uzmanlar bu aşının da etkinliği konusunda soru işaretleri olduğuna dikkat çekiyorlar. Sağlık uzmanları bu aşının diğer dünya ülkeleri tarafından da kabul edilir ve kullanılır bir aşı haline gelmesi için daha fazla verinin paylaşılması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Çinli yetkililer yapılan inceleme sonucunda halkın kullanabilmes için piyasaya sunulan Sinopharm’ın geliştirdiği aşının yüzde 79,34 oranında etkili olduğunu belirtiyorlar. Çin Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkede aşıların ücretsiz olduğunu hatırlatıyor.

Çin’de Haziran ayında bazı aşılara acil kullanım onay verilmesinin ardından bugüne dek 5 milyona yakın kişi aşı oldu.

Türkiye’nin de satın aldığı ve ilk partisi dün Türkiye’ye ulaşan Sinovac aşısıysa henüz Çin’de kullanım onay almadı. Bu aşıda acil kullanım onayı kapsamında ülkede kullanıma girdi. Aşının Çin’de nihayi onay alması için Brezilya, Endonezya ve Türkiye gibi diğer ülkelerdeki üçüncü faz deneme sonuçlarının çıkması bekleniyor.

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