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  4. Sokakta pijama giyenler ifşa edildi

Sokakta pijama giyenler ifşa edildi

İLGİNÇ HABERLER  | 21.01.2020 15:50 | Son Güncelleme

Çin'in Anhui eyaletine bağlı Suzhou şehrinde, sokakta pijama giyilmesi "medeniyetsiz davranış" olarak nitelenerek, 7 kişi ifşa edildi.

Sokakta pijama giyenler ifşa edildi

BBC'nin haberine göre, Suzhou şehrinin internet sitesinde, gecelikleriyle dışarıya çıkanların fotoğraflarıyla isim, kimlik ve iletişim bilgileri paylaşıldı.

Şehir yönetimi, pijama giyen kişilerin halkı utandırdığı gerekçesiyle bölge sakinlerinden özür diledi.

Yetkililer, şehir olarak ulusal ölçekte düzenlenen "medeni şehir" yarışmasına katıldıklarını ve bu sebeple kent sakinlerinin dışarıda pijama giyerek gezmelerinin yasaklandığını belirtti.

Güvenlik kameralarıyla elde edilen görüntülerin Çin'de endişelere yol açtığı bilinirken, olayı özel hayata müdahale olarak değerlendiren sosyal medya kullanıcıları bu uygulamaya tepki gösterdi.

Artan tepkiler üzerine şehir yönetimi, söz konusu uygulama sebebiyle özür dileyerek, "Sadece medeniyetsizce bir davranışa son vermek istedik ama tabii ki halkımızın özel hayatını korumalıyız." açıklamasını yaptı.

Yetkililer, bundan sonraki uygulamalarda fotoğrafların buzlanacağını belirtti.

Yerel basında çıkan habere göre, şehir yönetimi "medeniyetsiz davranış" örneklerini kendilerine bildirenlere de 10 yuan (yaklaşık 1,45 dolar) ödeme yapılacağını duyurmuştu.

ÇİN VATANDAŞLARINI "PUANLIYOR"

Çin yönetimi, 1,43 milyarlık nüfusunun davranışlarını kontrol altında tutmak amacıyla "sosyal puanlama" sistemi diye adlandırılan büyük bir puanlama sistemi kurmuştu.

Sistem, vatandaşlarının "kaç puanlık birey olduğunu" belirleyip, ödül ve ceza mekanizmasıyla toplumda güven oluşturmayı hedefliyordu.

Pekin yönetiminin uyguladığı "sosyal güven sistemi" çerçevesinde şirket ve kişilere verilen cezaların tutarı, 650 milyar ABD dolarına ulaştı.

Bu kapsamda 2018 sonu itibarıyla kara listeye alınan 17 milyon 460 bin kişiye uçağa binme yasağı uygulanırken, 5 milyon 470 bin kişi de yüksek hızlı trene binmekten men edilmişti. Bu rakamlar, 2018'in mayıs ayında havayolu için 11 milyon 140 bin, demiryolu için ise 4 milyon 250 bin kişiydi.

Çin yönetimi, firmalara uyguladığı ceza ve yaptırımların sebebini, borçların zamanında ödenmemesi, yanlış ve yanıltıcı reklamlar yayımlama, yasa dışı fon toplama, çevreyi kirletme ve müşteri şikayetleri olarak açıklıyor.

Kara listeye alınan vatandaşlar ise trenlerde başkaları için ayrılan yerlere oturma, hastanelerdeki sağlık personeline zorluk çıkarma ve sivil havacılık kurallarına aykırı maddelerle uçağa binme gibi gerekçelerle ceza ve yaptırımlara maruz kalıyor.

Çin’de yaşayanların her adımını izlemek için yaklaşık 200 milyon kamerayla kesintisiz gözlem yapılıyor. Bu sayının bu yıl 500 milyona yaklaşması bekleniyor.

KAYNAK: AA

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