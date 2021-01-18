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Çin'de son 40 yılın en zayıf büyümesi

18.01.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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Çin'de son 40 yılın en zayıf büyümesi

Çin ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,3 büyüdüğü açıklandı. Bu, son 40 yılda ülkenin kaydettiği en düşük büyüme oranı olsa da ülkenin büyüme performansı birçok analistin beklentilerinin üzerinde çıktı. Açıklanan veriler, Çin'in 2020'de koronavirüs salgınına rağmen büyüyen tek büyük ekonomi olduğuna işaret ediyor.

Çin ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,3 büyüdüğü açıklandı. Bu, son 40 yılda ülkenin kaydettiği en düşük büyüme oranı olsa da ülkenin büyüme performansı birçok analistin beklentilerinin üzerinde çıktı. Açıklanan veriler, Çin'in 2020'de koronavirüs salgınına rağmen büyüyen tek büyük ekonomi olduğuna işaret ediyor.

Büyüme verileri, Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Ning Jizhe tarafından açıklandı.

Ning, Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki artışın, hükümetin Covid-19 salgınındaki eşgüdümlü çabalarıyla sağlandığını söyledi.

Üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 6,5

Ning'in açıkladığı verilere göre Çin ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6,5 büyüdü.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahmini Çin ekonomisindeki büyümenin son çeyrekte yüzde 6,2, 2020'nin genelinde de yüzde 2,1 olacağı yönündeydi.

Çin ekonomisi 2020'nin ilk üç ayında fabrikaların büyük oranda kapalı kalması nedeniyle yüzde 6,8 daralmıştı.

Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in (EIU) baş ekonomisti Yue Su, "Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verileri ekonominin hemen hemen normale döndüğünü gösteriyor. Ülkenin kuzeyindeki bazı eyaletlerde Covid-19 salgını nedeniyle yaşanabilecek dalgalanmalara rağmen bu büyüme ivmesi devam edecek" dedi.

Açıklanan veriler, Çin'de sanayi üretiminin 7,3 arttığına işaret ediyor.

Çin'in ihracatı Aralık'ta beklentilerin üzerinde arttı.

Yuan'ın güçlü olması nedeniyle Çin'in ihraç ürünlerinin pahalı hale gelmesine rağmen, koronavirüs salgının yol açtığı sorunlar Çin ürünlerine talebi artırdı.

Standard Chartered Bank'ın kıdemli ekonomistlerinden Li Wei, Çin'in 2020'de büyümesinde büyük oranda pandemiyle bağlantılı ürünlerinin ihracatıyla kredili araba ve konut satışlarının rol oynadığını ancak iç talebin zayıf kaldığını söyledi.

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