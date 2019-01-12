HABER

Çin'de son kullanma tarihi geçmiş aşı protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 10:58 | Son Güncelleme

Çin'de son kullanma tarihi geçmiş aşı protestosu

PEKİN (AA) - Çin'in Ciangsu eyaletinde 145 çocuğa, son kullanma tarihi geçmiş çocuk felci aşısı yapılması nedeniyle yüzlerce kişi protesto düzenledi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, aralarında son kullanma tarihi geçmiş aşıların vurulduğu çocukların ebeveynlerinin de bulunduğu yüzlerce kişi Ciangsu'nun Huai'an kentine bağlı Cinhu ilçesindeki aşılardan sorumlu Li Çıng Sağlık Merkezi ve yerel hükümet binaları çevresinde gösteri yaptı.

Cinhu'da 3 ay ile 4 yaş arasındaki 145 çocuğa son kullanma tarihi geçmiş aşıların yapılması nedeniyle düzenlenen protestoda göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Göstericilerin bir sağlık merkezi yetkilisini darbettiği, polislerin de göstericileri kontrol altına almaya çalıştığı görüldü.

Çocuğu aşı olan ebeveynlerin ifadelerine göre, aşılarda herhangi bir seri numarası veya aşıların kullanılma süresinin kontrol edilebileceği sistem bulunmuyor.

Diğer yandan söz konusu aşılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 17 yetkili ceza aldı.

Ülkede geçen yıl temmuz sonunda Çin'in iki büyük aşı üreticisinden Çangçun Çangşıng Life Sciences Ltd'nin kuduz aşıları ile difteri, tetanos ve boğmacadan koruyan karma aşı DTaP'yi düşük standartta ürettiği, son kullanma tarihi geçmiş aşı sıvılarını kullandığı ortaya çıkmıştı.

Çin'de tepki çeken olaya yönelik soruşturmada şirketin, 113 bin kuduz aşısının üretim tarihini sistematik olarak yanlış tuttuğu açığa çıkarılmış, 252 bin 600 karma aşı DTaP'yi de düşük standartta ürettiği ortaya çıkmıştı.

Bozuk aşıları üreten firmanın 18 yetkilisi gözaltına alınarak ilaç üretim sektörüne girişleri yasaklanırken, firmaya 9,1 milyar yuan (yaklaşık 1,3 milyar dolar) ceza kesilmişti.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Bitlis’te tek katlı evler kara gömüldüBitlis’te tek katlı evler kara gömüldü
Üniversitenin papyonlu hocasıÜniversitenin papyonlu hocası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin protesto tarihi geçmiş aşı

En Çok Okunan Haberler

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda önemli toplantı! Hakan Fidan, Hulusi Akar ve komutanlar bir araya geldi

Sınırda önemli toplantı!

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

Florya'da tren yolunda kaza!

İstanbul Florya'da tren kazası! Yaralılar var

Sarıyer'de kimyasal madde paniği!

İstanbul'da kimyasal madde paniği!

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

Günlük burç yorumları 12 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

12 Ocak Cumartesi için günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.