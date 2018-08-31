HABER

Çin'de su seviyesi yükselen nehir Hindistanlıları harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

Çin'de su seviyesi yükselen nehir Hindistanlıları harekete geçirdi

GAUHATI (AA) - Hindistanlı yetkililer, Çin'deki şiddetti yağışlar nedeniyle su seviyesi artan nehrin Hindistan sınırlarında yol açabileceği sele karşı halkı uyardı.

Arunaçal Pradeş eyaleti yetkililerinden Tamiyo Tatak, Çin'de doğan ve Hindistan'a girdikten sonra Siang adını alan Tsangpo nehrinin, aşırı yağışlara bağlı olarak yükselen sularına karşı, Siang bölgesi sakinlerini "tetikte olmaya" çağırdı.

Çin’in bu hafta, Hindistan’ı ülkenin kuzeydoğusuna akan Siang nehrinde şiddetli yağışlara bağlı olarak artan su seviyesi konusunda uyardığını aktaran Tatak, eyalette birçok köyden yüzlerce kişinin yüksek yerlere taşındığını belirtti.

Öte yandan, Hindistan Hava Kuvvetlerinin, Siang nehrindeki bir adada yaşanan sel nedeniyle mahsur kalan 19 kişiyi helikopterle kurtardığı kaydedildi.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsimindeki şiddetli yağış ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Hem görüntü aldı, hem söndürmeye çalıştıHem görüntü aldı, hem söndürmeye çalıştı
Makine Mühendisleri Şube Başkanı Kürekçi: Ruhsatsız eğlence parkları denetlenmeliMakine Mühendisleri Şube Başkanı Kürekçi: Ruhsatsız eğlence parkları denetlenmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Siang

En Çok Okunan Haberler

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Diğer Haberler
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Payitaht Abdülhamid dizisindeki "Saray" eleştirisi Erdoğan'a gönderme mi

Payitaht Abdülhamid dizisindeki "Saray" eleştirisi Erdoğan'a gönderme mi

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.