Çin'de su seviyesi yükselen nehir Hindistanlıları harekete geçirdi

GAUHATI (AA) - Hindistanlı yetkililer, Çin'deki şiddetti yağışlar nedeniyle su seviyesi artan nehrin Hindistan sınırlarında yol açabileceği sele karşı halkı uyardı.
Arunaçal Pradeş eyaleti yetkililerinden Tamiyo Tatak, Çin'de doğan ve Hindistan'a girdikten sonra Siang adını alan Tsangpo nehrinin, aşırı yağışlara bağlı olarak yükselen sularına karşı, Siang bölgesi sakinlerini "tetikte olmaya" çağırdı.
Çin’in bu hafta, Hindistan’ı ülkenin kuzeydoğusuna akan Siang nehrinde şiddetli yağışlara bağlı olarak artan su seviyesi konusunda uyardığını aktaran Tatak, eyalette birçok köyden yüzlerce kişinin yüksek yerlere taşındığını belirtti.
Öte yandan, Hindistan Hava Kuvvetlerinin, Siang nehrindeki bir adada yaşanan sel nedeniyle mahsur kalan 19 kişiyi helikopterle kurtardığı kaydedildi.
Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsimindeki şiddetli yağış ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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