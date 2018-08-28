Çin'de taksi çağırma şirketine güvenlik çağrısı

PEKİN (AA) - Çin Ulaştırma Bakanlığından, bir kadın yolcunun, taksi çağırma şirketi şoförünce tecavüz edilerek öldürülmesinin ardından ilgili platformlara yolcuların güvenliğini sağlayacak adımları atmaları çağrısında bulunuldu.

Bakanlığın sosyal paylaşım platformu Wechat üzerinden, geçen hafta cuma günü bir kadın yolcunun sürücü tarafından tecavüz edilerek öldürülmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Araç kiralama platformları bir ders çıkarmalı, işlerini kanun ve düzenlemelere sıkı şekilde bağlı olarak yürütmeli.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca araç kiralama platformlarının hiçbir suretle yasal sınırları zorlamaması ve yolcuların hayatlarını tehlikeye atmaması çağrısı yapıldı.

- Ulaşımda kötü davranış sergileyen kara listeye alınacak

Öte yandan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ulaştırma sektöründe kötü davranışlar sergileyen kişilerin kara listeye alınmasını teşvik eden bir bildiri yayımladı.

Bildiride, sosyal düzeni bozmaktan ulaştırma araçlarında yasaklı eşyaları taşımaya kadar kötü davranış örnekleri verilerek bunların cezalandırılacağı belirtildi.