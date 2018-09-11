Çin’de taksi çağırma şirketlerine güvenlik denetlemesi

PEKİN (AA) - Çin'de taksi çağırma şirketi Didi Çuşing firmasının şoförlerince son beş ayda iki yolcunun öldürülmesinin ardından güvenlik denetimini sağlamak amacıyla araç çağırma ve kiralama şirketlerinin mercek altına alınacağı bildirildi.

Ulaştırma ve Kamu Güvenliği bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, son 5 ayda 2 yolcunun Didi firması şoförlerince öldürülmesinden sonra ülke genelinde araç çağırma ve kiralama şirketlerine denetleme başlatılacağı belirtildi.

Yıl sonuna kadar devam edeceği kaydedilen denetlemeler kapsamında şoförlerin geçmişi, iş sorumluluğu ile şirketin şikayet ve alarm durumlarında hızlı cevap vermesine yönelik önlemlerin inceleneceği ifade edildi.

Ayrıca iş verenlerden yüz tanıma, şoförün kimliğinin yolcu tarafından bilinmesini sağlayacak yeni teknolojilerle tehlikelerin en aza indirilmesinin talep edileceği, kalifiye olmayan araç ve şoförlerin sistemden çıkarılacağı vurgulandı.

Çin'in en büyük taksi çağırma şirketi Didi Çuşing, 24 Ağustos'ta 20 yaşındaki kadın yolcunun şoför tarafından tecavüz edilerek öldürülmesi üzerine, özel araçlarla ulaşım hizmeti veren "Didi Hitch" adlı uygulamayı askıya almıştı. Didi, Hitch uygulamasının yanı sıra farklı araç çağırma hizmetleri de sunuyor.