Çin’de taksi çağırma şirketlerine güvenlik denetlemesi

PEKİN (AA) - Çin'de taksi çağırma şirketi Didi Çuşing firmasının şoförlerince son beş ayda iki yolcunun öldürülmesinin ardından güvenlik denetimini sağlamak amacıyla araç çağırma ve kiralama şirketlerinin mercek altına alınacağı bildirildi.
Ulaştırma ve Kamu Güvenliği bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, son 5 ayda 2 yolcunun Didi firması şoförlerince öldürülmesinden sonra ülke genelinde araç çağırma ve kiralama şirketlerine denetleme başlatılacağı belirtildi.
Yıl sonuna kadar devam edeceği kaydedilen denetlemeler kapsamında şoförlerin geçmişi, iş sorumluluğu ile şirketin şikayet ve alarm durumlarında hızlı cevap vermesine yönelik önlemlerin inceleneceği ifade edildi.
Ayrıca iş verenlerden yüz tanıma, şoförün kimliğinin yolcu tarafından bilinmesini sağlayacak yeni teknolojilerle tehlikelerin en aza indirilmesinin talep edileceği, kalifiye olmayan araç ve şoförlerin sistemden çıkarılacağı vurgulandı.
Çin'in en büyük taksi çağırma şirketi Didi Çuşing, 24 Ağustos'ta 20 yaşındaki kadın yolcunun şoför tarafından tecavüz edilerek öldürülmesi üzerine, özel araçlarla ulaşım hizmeti veren "Didi Hitch" adlı uygulamayı askıya almıştı. Didi, Hitch uygulamasının yanı sıra farklı araç çağırma hizmetleri de sunuyor.
Ülkenin orta kesimindeki Cıciang eyaletinin Vıncou kentinde gerçekleşen olay ülke gündeminde yankılanmış ve araç çağırma uygulamalarının güvenliğinin sorgulanmasına neden olmuştu.
Benzer bir vaka da mayıs ayında Hınan eyaletinin Cıngcou şehrinde yaşanmış, 21 yaşında bir kadının sürücü tarafından öldürülmesinin ardından şirket hizmeti geçici olarak durdurmuştu.
Çin'de 2012'de kurulan taksi çağırma şirketi Didi Çuşing'in hissedarları arasında Çin'in arama motoru şirketi Baidu, sosyal medya ve mesajlaşma platformları sahibi Tencent, e-ticaret şirketi Alibaba Group Holding de bulunuyor.
Didi, Çin'de önceki yıllarda faaliyet gösteren Uber'i 2016 yılında satın almıştı. Çin piyasasında rekabeti kaybeden Uber, faaliyetlerine son vermişti.
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