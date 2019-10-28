Çin'de test ekipmanı patladı: 8 ölü

PEKİN (AA) - Çin’de petrol kuyularında üretimi artırmak için geliştirilen bir test ekipmanının patlaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletine bağlı Yan’an kentinin Yançang ilçesinde Yangchang Oil Field Co. Ltd adlı şirkete ait petrol çıkarma tesisinde, petrol kuyularında üretimi artırmak için araç üzerine monteli bir ekipman test edildi.

Aracın dün akşam tesisten ayrılmasının ardından ekipman patladı. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

