Çin’de toprak kayması: 2 ölü

PEKİN (AA) - Çin’in güneyinde meydan gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Şinhua ajansının haberine göre, Guangdong eyaletinin Yangciang kentine bağlı Dagangping kasabasında meydana gelen toprak kayması sonucu 3 katlı bir binanın ilk katı toprak altında kaldı.

Guangdong Acil Durum Yönetim Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, heyelan esnasında binada bulunan 14 kişiden 8’i, kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı.

Toprak altında kalan 6 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kalan 4 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

