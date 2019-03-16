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Çin’de toprak kayması: 2 ölü, 17 kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 10:04 | Son Güncelleme

Çin’in kuzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.Çin’in kuzeyinde toprak kayması meydana geldi.

Çin’in kuzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.
Çin’in kuzeyinde toprak kayması meydana geldi. İki kişinin hayatını kaybettiği olay sonrasında 17 kişinin de kayıp durumda olduğu bildirildi.
Çin’in Shanxi eyaletine bağlı Zaoling kasabasında dün akşam meydana gelen heyelan nedeniyle iki apartman ve bir halka açık banyo çöktü. Yerel birimler, enkaz altından çıkarılan 13 kişiden 2’sinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi. Yaralılar ise tedavi için bölgedeki hastanelere götürüldü. Bölgede yeni heyelanlar yaşanma riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına bugün başlanabildiği belirtildi.
600’den fazla kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

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