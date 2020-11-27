Çin'de trafik kazasında ölenlerin organlarını çalmakla suçlanan doktorlara hapis cezası

Çin medyası, aralarında dört doktorun da bulunduğu altı kişinin, trafik kazası kurbanlarının organlarını çalmaktan suçlu bulunarak 10 ay ile 28 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığını duyurdu.

Çin Komünist Partisi denetimindeki thepapar.cn haber sitesi, bu kişilerin organ bağışı için ailelere sahte belgeler imzalattığını ve sonrasında ambulans görüntüsü verilen araçlarda organları aldıklarını belirtti.

Siteye göre Anhui eyaletindeki bir hastanede 2017-18 yılları arasında bu yolla en az 11 kişinin karaciğer ve böbrekleri alındı.

'Bazı ailelere para verildi'

Duruşma Temmuz'da yapılmasına rağmen, olayın, annesinin organları çalınan bir kişinin açıklamalarıyla duyulduğu belirtiliyor.

Bengpu kentinde görülen davanın kayıtlarına göre, Huaiyuan Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi başhekimi Yang Suşun ve diğer doktorlar, trafik kazasından ölenleri ya da ağır beyin hasarı geçiren hastaları hedef alıyordu.

Yang'ın bu kişilerin ailelerini organ bağışı yapmaya ikna ederek sahte belgeler imzalattığı ve test sonuçlarını Nanjing'de iş birliği yaptığı diğer doktorlara gönderdiği belirtiliyor.