Çin'de tünel çöktü: 4 ölü

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde inşaat halindeki bir tünelin çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, mahsur kalan 8 kişi aranıyor.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Yünnan'ın Linsang kentinde otoyolda inşaatı devam eden bir tünelin çökmesi sonucu 13 kişinin mahsur kaldığını kaydetti.

Yetkililer, tünelden 4 kişinin cesedinin çıkarıldığını, yaralı olarak kurtarılan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Tünelde mahsur kalan 8 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

