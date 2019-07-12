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Çin'de Tütün Tekel İdaresi Başkan Yardımcısı görevden ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

Çin'de Tütün Tekel İdaresi Başkan Yardımcısı görevden ihraç edildi

PEKİN (AA) - Çin Ulusal Tütün Tekel İdaresi Başkan Yardımcısı Cao Hongşun, parti kuralları ve kanunları çiğnediği gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan (CCDI) yapılan açıklamaya göre, şubat ayında hakkına parti kurallarını ihlalden soruşturma açılan Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Ulusal Tütün Tekel İdaresi Başkan Yardımcısı Cao, parti kuralları ve kanunları çiğnediği gerekçesiyle, kamudaki görevinden ve ÇKP'den ihraç edildi.

Açıklamada, Cao'un, kanunları gözetmediği, ÇKP'ye karşı samimiyeti ve dürüstlüğünü yitirdiği, kurumsal soruşturmalara direndiği, kurumsal yeme içme harcamalarında aşırıya kaçtığı, makamını kötüye kullandığı, tütün sisteminin siyasi ekolojisine ciddi zarar verdiği kaydedildi.

Cao'un ÇKP'nin ilgili disiplin kuralları ve Çin denetleme kanunları gereğince yasa dışı kazançlarına el konulacağı ve dosyasının yargı organlarına aktarılacağı ifade edildi.

Hakkında CCDI'ın şubat ayında parti disiplin kuralları ve kanunlarını ihlal şüphesiyle soruşturma başlattığı Cao'nun mart ayında görevden alındığı bildirilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" sözleriyle nitelendirmişti.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebiliyor.

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