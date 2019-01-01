PEKİN (AA) - Çin'in Yünnan eyaletindeki 3 caminin "yasa dışı dini eğitim" verildiği gerekçesiyle kapatıldığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin Veyşan ilçesinde yetkililer, camileri, içlerinde "yasa dışı dini eğitim" verildiği gerekçesiyle ibadete kapattı.

Camilerin kapatılmasını engellemek isteyen Çin'in Hui Müslümanları ile yerel güvenlik kuvvetleri arasında gerginlik çıktı. Güvenlik kuvvetlerinin Müslümanları gözaltına alıp almadığı bilinmiyor.

Gazetenin paylaştığı görsellerde bir cami kapısının zincirlendiği ve mühürlendiği görülürken, camilerin isimleri, ne zaman inşa edildiği ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca konuyla ilgili Veyşan yerel hükümetinin "dini alanlardaki uyum ve istikrarı sürdürmek için" ilçenin Huihuidıng, Mamiçang ve Sancia köylerinde cumartesi günü "üç yasa dışı dini etkinlik alanına" yasak getirildiği kaydedildi.

Veyşan yerel hükümetinden yapılan açıklamada, söz konusu köylerde bazı kişilerin bölgedeki dini otoritelerin onayı olmadan "dini etkinlik alanı" kurdukları, ilgili makamlarca tanınmayan "yasa dışı dini etkinlik yaptıkları, dini eğitim verdikleri" öne sürülerek, bu kişilerin ısrarla dini işlere yönelik düzenlemeleri ihlal ettikleri savunuldu. Yünnan'da 700 bin Çinli Hui Müslümanı olduğu tahmin ediliyor.