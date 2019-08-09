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Çin'de ülke genelindeki polislere "tatbikat" talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:19 | Son Güncelleme

Çin'de ülke genelindeki polislere "tatbikat" talimatı

PEKİN (AA) - Çin Kamu Güvenliği Bakanlığınca, ülke genelindeki polis birimleri, siyasi güvenliği ve sosyal istikrarı korumaya yönelik tatbikatlar düzenlemeye çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamu güvenliği mekanizmalarının, ulusal siyasi güvenlik ve sosyal istikrarı korumaya yönelik kabiliyetlerinin geliştirilmesi için tatbikat yapmaları çağrısında bulunuldu.

2019-2022'de yapılacak tatbikat programında, polis teşkilatının tüm birimlerinin temel eğitimi güçlendirmesi, güvenliği ve istikrarı sürdürmesi, önemli riskleri önlemek için kabiliyetlerini geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, tatbikatlarda ayrıca karmaşık durumların yönetilmesi, acil müdahale kabiliyetinin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra eğitim ve savaş kabiliyetlerinin birleştirilmesine yoğunlaşılması gerektiği belirtildi.

- Talimat, Şıncın'daki tatbikat sonrasında geldi

Bakanlık talimatının, Hong Kong'un sınırındaki Şıncın kentinde salı günü 12 bin polisle yapılan tatbikatın ardından gelmesi dikkati çekti.

Şıncın'da hafta başında 12 bin polis, 50 zırhlı araç, 200 acil yardım aracı, 5 helikopter, 8 gemi, 2 amfibik deniz aracıyla tatbikat düzenlenmişti.

Terörle mücadele, ortak hava ve deniz devriyesi ile isyanla mücadele senaryolarının icra edildiği tatbikatın, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestoların sürdüğü bir zamanda yapılması dikkati çekmişti.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların, Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarı askıya alınmıştı

Baş Yönetici Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

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