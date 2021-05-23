Çin'de Ultramaraton Yarışında 20 Kişi Aşırı Soğuk Hava Nedeniyle Öldü

Çin’in kuzeybatısındaki Gansu bölgesinde düzenlenen bir maratonda soğuk hava koşulları nedeniyle en az 20 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi de tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

100 kilometrelik ultramaraton Cumartesi sabahı Sarı Nehir Taşı Ormanı isimli turistik bölgede düzenlendi.

Öğleden sonra yarışın dağlık kesiminde dolu yağışı, fırtına ve aniden düşen sıcaklık etkili oldu.

Çin ulusal haber ajansı Xinhua, yarışa katılan 172 kişiden 151 kişiye güvenli şekilde ulaşıldığını haber verdi. Sporculara yardım edebilmesi adına 700 acil durum görevlisi bölgeye gitti. Yetkililer koşuya katılan sporculardan birinin halen kayıp olduğunu açıkladı.

Arama kurtarma çalışmaları bölgedeki sert hava koşulları nedeniyle zorlukla yürütülüyor. Bölgede meydana gelen toprak kaymasının da çalışmaları zorlaştırdığı ifade ediliyor.

