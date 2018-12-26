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Çin'de üniversite laboratuvarında patlama: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

Çin'de üniversite laboratuvarında patlama: 3 ölü

Çin'de Pekin Jiaotong Üniversitesinin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 öğrenci hayatını kaybetti.

"China Daily"nin haberine göre, itfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin çevre mühendisliği bölümünün laboratuvarında bir patlama meydana geldiği, laboratuvarda atık su arıtımı üzerine bilimsel deney yapan 3 öğrencinin öldüğü bildirildi.

Patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığının aktarıldığı açıklamada, patlamanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Pekin Jiaotong Üniversitesi

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