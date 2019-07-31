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Çin'de yaklaşık 758 bin kişi selden etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:56 | Son Güncelleme

Çin'de yaklaşık 758 bin kişi selden etkilendi

PEKİN (AA) - Çin’in kuzeydoğusunda yaşanan sel felaketinden yaklaşık 758 bin kişinin etkilendiği bildirildi.

Şinhua Ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde dün öğleden sonra başlayan sağanak sele neden oldu.

Eyalette 757 bin 900 kişi selden etkilenirken, 11 bin 400 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Ayrıca 563 bin hektar tarım arazisini etkisi altına alan sel, 2 bin 547 evin yıkılmasına neden oldu ve 2,17 milyar yüen (yaklaşık 315 milyon dolar) maddi zarara yol açtı.

Öte yandan, eyalette sağanak nedeniyle 30 tren seferi iptal edildi.

Çin'de sağanağın yol açtığı sel nedeniyle haziran ve temmuz ayları "sel sezonu" olarak adlandırılıyor. Yılın bu döneminde özellikle etkili olan sağanak, heyelan ve sel gibi olaylara yol açabiliyor.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından temmuz ortasında yapılan açıklamada, bu yaz şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen sellerden 19 milyon 910 bin kişinin etkilendiği, sel sezonunda 53,4 milyar yüenlik (yaklaşık 7,7 milyar dolar) maddi kayıp yaşandığını bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çin Heylongciang sel

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